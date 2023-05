LPI-G: Rollerfahrer mit über 2 Promille gestürzt

Gera (ots) - Gera: Da sich gestern Nacht (24.05.2023), kurz vor Mitternacht ein 27 Jahre alter Mann offenbar in einem psychischen Ausnahmezustand befand, rückten mehrere Polizeibeamten zu dessen Wohnanschrift in die Reichsstraße aus. Nachdem die Tür zur Wohnung durch die Beamten geöffnet wurde, konnte der Mann körperlich unversehrt in der Wohnung angetroffen werden. Aufgrund seines Zustandes kam er in die Obhut medizinischer Fachkräfte. In seiner Wohnung fanden die ...

mehr