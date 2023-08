Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle; Einbruch; Brand

Neuhausen (ES): In den Gegenverkehr gekommen

Eine leicht verletzte Autofahrerin ist die Folge eines Verkehrsunfalls, der sich am Dienstagmittag auf der Bahnhofstraße ereignet hat. Eine 75-Jährige war gegen zwölf Uhr mit ihrem Ford stadtauswärts unterwegs. Hierbei geriet sie aus bislang unbekannter Ursache in den Gegenverkehr und kollidierte mit dem entgegenkommenden Mercedes eines 55-Jährigen. Durch den Zusammenprall wurde der Mercedes daraufhin gegen einen geparkten Audi gedrängt. Nach einer medizinischen Erstversorgung vor Ort wurde die augenscheinlich leicht verletzte 75-Jährige vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Der Mercedes sowie der Ford waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Der entstandene Sachschaden an den drei Pkw wird auf insgesamt circa 15.000 Euro geschätzt. (jp)

Straßberg (ZAK): In Vereinsheim eingebrochen

In ein Vereinsheim in der Straße Am Sportplatz sind Unbekannte in der Nacht von Sonntag auf Montag eingebrochen. Zwischen 22 Uhr und sieben Uhr drangen die Einbrecher über die Eingangstüre gewaltsam ins Gebäude ein. Nachfolgend durchsuchten sie sämtliche Schränke und Schubladen nach Stehlenswertem. Was gestohlen wurde, ist noch nicht bekannt, allerdings hinterließen sie einen Sachschaden von geschätzten 2.000 Euro. Auch in ein unweit entfernt gelegenes Vereinsheim versuchten möglicherweise ein und dieselben Täter im gleichen Zeitraum einzubrechen. Offenbar scheiterten sie aber an der Sicherung, wobei sie hier ebenfalls einen Sachschaden von geschätzten 2.000 Euro zurückließen. Der Polizeiposten Winterlingen hat in beiden Fällen die Ermittlungen aufgenommen. (cw)

Bisingen (ZAK): Ackerfläche gebrannt

Ein Feuer auf einer Ackerfläche im Baumgartenweg hat am Dienstagmittag die Feuerwehr und die Polizei auf den Plan gerufen. Gegen 14 Uhr geriet die etwa 50 Quadratmeter große Fläche, auf der sich kürzlich abgeladener Mist befand, aus bislang unbekannter Ursache in Brand und wurde von der verständigten Feuerwehr, die mit einem Fahrzeug und 6 Einsatzkräften vor Ort war, in der Folge gelöscht. Nach aktuellen Erkenntnissen entstand kein Sachschaden. Das Polizeirevier Hechingen hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. (jp)

Burladingen (ZAK): Motorradfahrerin gestürzt

Ein Fahrfehler könnte den polizeilichen Ermittlungen zufolge die Ursache für einen Verkehrsunfall gewesen sein, der sich am Dienstagmittag auf der L442 im Stadtteil Hausen ereignet hat. Eine 60-Jährige Suzuki-Lenkerin befuhr die Landesstraße gegen 12.40 Uhr in Richtung Albstadt und kam hierbei alleinbeteiligt zu Fall. Mit einem Rettungswagen wurde die augenscheinlich leicht Verletzte anschließend zur weiteren Untersuchung und Behandlung in eine Klinik gebracht. Der Sachschaden wird auf etwa 1.000 Euro geschätzt. (jp)

