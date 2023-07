POL-PDPS: Trunkenheitsfahrten unter THC Einfluss

Vinningen (ots) - Am 09.07.2023, gegen 05:26 Uhr, befuhr ein 24-jähriger Mann aus dem Landkreis Pirmasens mit seinem weißen Hyundai die Pirmasenser Straße in Vinningen in Fahrtrichtung Bottenbach. In der abknickenden Vorfahrt kam ihm ein schwarzer Kastenwagen mit SÜW-Kennzeichen auf seiner Fahrbahnseite entgegen, sodass der Geschädigte ausweichen musste und gegen einen Baum pralle. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt ohne anzuhalten fort. Der 24-Jährige wurde bei ...

mehr