Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Einbruch in Büro

Pirmasens (ots)

Im Zeitraum vom 06.07.2023, 23:19 Uhr, bis zum 10.07.2023, 11:00 Uhr, hebelten bislang unbekannte Täter ein Fenster eines Bürogebäudes in der Delaware Avenue in Pirmasens auf und entwendeten aus dem Gebäude zwei Monitore sowie einen Laptop. Zeugen, die im Zusammenhang mit der Tat Beobachtungen gemacht haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Kriminalinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331- 520-0 oder per E-Mail kipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. I pdps

