Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Straßenverkehrsgefährdung/Alkoholbeeinflusster Fahrer verursacht Verkehrsunfall

Lug (ots)

Am Freitag, 07.07.2023, gegen 16.00 Uhr befuhr ein 39-jähriger Mann mit einem PKW Fiat 500 die Landesstraße 495 aus Richtung Hauenstein kommend in Richtung Lug. Zur gleichen Zeit befuhr ein 78-jährigere Mercedes-Fahrer die Landesstraße 495 in entgegengesetzter Richtung. In einer Rechtskurve geriet der Fiat 500 auf die Gegenfahrspur und kollidierte mit dem entgegenkommenden PKW Mercedes B-Klasse. Hierbei entstand an beiden PKW Sachschaden in Höhe von 30.000.- Euro. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Bei der Unfallaufnahme konnte beim Fahrer des Fiat Atemalkohol festgestellt werden. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab eine Atemalkoholkonzentration von knapp einem Promille. Eine Blutprobe wurde entnommen, der Führerschein des Unfallverursachers sichergestellt. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. /pidn

