LPI-SHL: Zigarettenautomat aufgebrochen

Oberhof (ots) - Unbekannte Täter brachen in der Zeit von Samstag, 01:10 Uhr, bis Sonntag, 06:10 Uhr, in eine Firma in der Straße "Am Kehltal" in Oberhof ein. Im Inneren angelangt durchsuchten sie sämtliche Räumlichkeiten und entwendeten Bargeld aus einer Geldkassette. Danach machten sie sich noch an einem Rolltor zu schaffen, öffneten die Schlupftür und entwendeten danach verschiedene Werkzeuge, wie Motorsägen und Freischneider. Auch drei Garagen auf dem ...

