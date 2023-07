Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Pirmasens (ots)

Am 10.07.2023, gegen 18:56 Uhr, kam es in der Schäferstraße in Pirmasens im Bereich der Einmündung zur Landauer Straße / Hauptstraße zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Person leicht verletzt wurde. Eine 43-jährige PKW-Fahrerin missachtete beim Abbiegen den Vorrang eines entgegenkommenden, 24-jährigen Fahrers eines Quads. Durch den Zusammenstoß fiel der Fahrer des Quads von seinem Fahrzeug auf die Fahrbahn. Das Quad war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Für die Dauer der Verkehrsunfallaufnahme musste die Schäferstraße in Fahrtrichtung Innenstadt für etwa 30 Minuten gesperrt werden. I pdps

