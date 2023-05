Feuerwehr Flotwedel

FW Flotwedel: Ortsfeuerwehr Offensen eilt Jungkrähe zur Hilfe

Offensen (ots)

Am Mittag des 28. Mai 2023 ereilte den Ortsbrandmeister der Ortsfeuerwehr Offensen ein Anruf eines besorgten Bürgers, der eine in Notlage geratene Jungkrähe in einer Baumkrone festgestellt hatte.

Kurze Zeit später machten sich drei Einsatzkräfte auf den Weg, um der Krähe zur Hilfe zu eilen. Vor Ort eingetroffen fanden die Feuerwehrleute einen Jungvogel vor, welcher diverse Bänder als Nistmaterial genutzt und sich in diesen verfangen hatte.

Unter Zuhilfenahme einer Steckleiter stiegen die Einsatzkräfte zum Nest hinauf und konnten das Tier, welches kopfüber aus seinem Nest hing, mit einem Messer von den Bändern befreien. Anschließend konnten sie den Vogel in die Freiheit entlassen.

Der Einsatz für die Feuerwehr konnte nach knapp einer halben Stunde beendet werden.

Original-Content von: Feuerwehr Flotwedel, übermittelt durch news aktuell