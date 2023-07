Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfallflucht

Vinningen (ots)

Am 09.07.2023, gegen 05:26 Uhr, befuhr ein 24-jähriger Mann aus dem Landkreis Pirmasens mit seinem weißen Hyundai die Pirmasenser Straße in Vinningen in Fahrtrichtung Bottenbach. In der abknickenden Vorfahrt kam ihm ein schwarzer Kastenwagen mit SÜW-Kennzeichen auf seiner Fahrbahnseite entgegen, sodass der Geschädigte ausweichen musste und gegen einen Baum pralle. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt ohne anzuhalten fort. Der 24-Jährige wurde bei dem Verkehrsunfall glücklicherweise nicht verletzt, an seinem Hyundai entstand ein Sachschaden von etwa 20.000 EUR. Zeugen, die im Zusammenhang mit der Tat Beobachtungen gemacht haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331- 520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. I pdps

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell