Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Bedrohung mit dem Messer/ Polizei sucht Zeugen

Gangelt (ots)

Am Samstag (16. Juli) gingen ein Mann aus Gangelt und seine erwachsene Tochter mit einem Hund am Rodebach entlang spazieren. Dabei fuhren mehrmals zwei Personen auf einem Kleinkraftrad an ihnen vorbei. Als der Gangelter den Fahrer darauf ansprach, dass dieser hier nicht fahren dürfe, reagierten beide frech und pöbelnd. Was sie sagten, verstanden die Spaziergänger nicht, da es in niederländischer Sprache geäußert wurde. Dann hielt der Fahrer an und nahm ein Messer aus seiner Tasche. Er ging damit auf die Tochter zu, woraufhin diese gemeinsam mit ihrem Vater flüchtete. Die Männer entfernten sich mit dem Kleinkraftrad in Richtung Niederlande. Das Fahrzeug war dunkel und mit niederländischen Kennzeichen ausgestattet. Der Fahrer war männlich, zirka 18 bis 20 Jahre alt, etwa 175 Zentimeter groß und von schmaler Statur. Er hatte dunkle Haut, dunkle Haare und wirkte nordafrikanisch. Bekleidet war er mit dunkelblauer bis schwarzer Kleidung. Sein Sozius war 16 bis 18 Jahre alt, etwa 175 Zentimeter groß und hatte ebenfalls eine schmale Statur. Er hatte dunkelblonde Haare, trug eine Zahnspange und war mit einem hellen Oberteil sowie einer roten Hose bekleidet. Wer hat die beiden gesehen und kann Angaben zu ihrer Identität oder zum Kennzeichen des Zweirades machen? Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat der Polizei in Geilenkirchen entgegen, Telefon 02452 920 0. Alternativ kann auch online ein Hinweis gegeben werden über die Internetseite der Polizei Heinsberg oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell