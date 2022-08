Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau - Unter Drogeneinfluss auf E-Scooter unterwegs

Landau (ots)

Am Samstagnachmittag fiel einer Streife in der Horststraße in Landau ein E-Scooter auf. Bei der anschließenden Kontrolle des 67-jährigen Fahrers konnten Auffälligkeiten festgestellt werden, die auf einen Drogenkonsum hindeuteten. Der Mann gab an, am Vorabend einen Joint geraucht zu haben. Bei der Durchsuchung des Fahrers konnte ein weiterer Joint mit Cannabis aufgefunden und sichergestellt werden. Dem 67-Jährigen wurde die Weiterfahrt untersagt, der E-Scooter wurde sichergestellt. Auf der Dienststelle musste der Mann eine Blutprobe über sich ergehen lassen. Er muss sich nun sowohl in einem Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen einer Fahrt unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln als auch in einem Strafverfahren wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten.

