PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Bargeld entwendet+++Einbruch in Lebensmittelgeschäft+++Geldbörsen und Mobiltelefon entwendet+++Rollerfahrer unter Btm-Einfluss+++Radfahrer bei Unfällen leicht verletzt

Hofheim (ots)

1. Bargeld entwendet, Eschborn, Hauptstraße, Samstag, den 29.04.2023, 21:24 Uhr

(jk)Durch einen unbekannten Täter wurde am Samstagabend Bargeld aus der Wohnung einer älteren Dame in Eschborn entwendet. Ein Mann klingelte an der Tür, gab sich als Hausmeister aus und äußerte den Vorwand, dringend in die Wohnung zu müssen, da es einen Wasserrohrbruch gegeben habe. Der unbekannte Mann schaute sich in der Wohnung um und entwendete hierbei aus einer Geldbörse Bargeld von mehreren hundert Euro. Im Anschluss verließ der Täter die Wohnung unter dem Vorwand noch Werkzeug holen zu müssen und kehrte nicht zurück. Die Geschädigte beschreibt die Person als ca. 50-60 Jahre alt, ca. 175cm. Der Täter trug eine Kappe, eine Brille und dunkle Kleidung. Hinweise erbittet die Polizeistation in Eschborn unter der Telefonnummer 06196 / 9695-0.

2. Einbruch in Lebensmittelgeschäft, Eschborn, Rudolf-Diesel-Straße, Samstag, 29.04.2023, 03:55 Uhr bis 04:04 Uhr

(jk)Am frühen Samstagmorgen kam es zu einem Einbruch in ein Lebensmittelgeschäft. Zwei unbekannte Täter drangen, über ein gekipptes Fenster, in das Objekt ein. Dort wurden diverse Schränke aufgehebelt und Schubladen durchsucht. Nach bisherigen Erkenntnissen wurden Bargeld und Gutscheine im mittleren vierstelligen Bereich entwendet. Zudem entstand ein Sachschaden von ca. 600 Euro. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Sulzbach unter der Telefonnummer 06192 / 2079-0 entgegen.

3. Geldbörsen und Mobiltelefon entwendet, Hofheim, Am Wandersmann, Samstag, 29.04.2023, 15:00 Uhr bis 16:00 Uhr

(jk)Zwischen 15 Uhr und 16 Uhr wurden zwei Kunden Wertgegenstände aus ihren Taschen entwendet. Die Geschädigten befanden sich im sehr stark frequentierten Verkaufsraum, die Taschen trugen diese bei sich. Durch einen oder mehreren Tätern wurden unbemerkt Geldbörsen, samt Inhalt, sowie ein Mobiltelefon entwendet. Einer Geschädigten sind Personen aufgefallen, welche ihr auffällig nahe gekommen sind. Eine Personenbeschreibung liegt jedoch nicht vor. Mögliche Zeuginnen und Zeugen werden gebeten sich bei der Kriminalpolizei in Sulzbach unter der Telefonnummer 06192 / 2079-0 zu melden.

4. Bedrohung im MTZ, Sulzbach, Samstag, 29.04.2023, 20:32 Uhr

(jk)Zur genannten Zeit wurde der Polizei in Eschborn gemeldet, dass eine Gruppe von Personen einer anderen hinterherlaufen würde. Im Zuge der Ermittlungen konnte eine Person festgestellt werden, welche angab von der Gruppe bedroht worden zu sein, woraufhin diese aus Angst geflüchtet sei. Die konkreten Hintergründe zum Sachverhalt sind unbekannt. Die weiteren Ermittlungen werden durch die Ermittlungsgruppe der Polizeistation Hofheim übernommen. Diese erbittet Hinweise unter der Telefonnummer 06196 / 6965-0

5. Rollerfahrer unter Btm-Einfluss, Kriftel, Kapellenstraße, Sonntag, 30.04.2023, 02:20 Uhr

(jk)Eine Streife der Polizeistation Hofheim wurde in der Nacht von Samstag auf Sonntag auf einen Rollerfahrer aufmerksam und unterzogen diesen einer Kontrolle. Im Rahmen dieser Kontrolle konnten die Beamten bei dem 24-jährigen Fahrer Anzeichen für einen vorherigen Btm-Konsum feststellen. Aufgrund dessen wurde auf der Polizeistation in Hofheim eine Blutentnahme durchgeführt und ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet.

6. Radfahrerin bei Unfall leicht verletzt, Kelkheim, Fischbacher Straße, Samstag, 29.04.2023, 13:07 Uhr

(jk)Bei einem Unfall wurde eine 26-jährige Rennradfahrerin aus Frankfurt leicht verletzt. Diese befuhr die Fischbacher Straße, aus Fischbach kommend. Eine 55-Jährige PKW-Fahrerin beabsichtigte aus der Straße Im Förstergrund kommend, in die Fischbacher Straße einzufahren und übersah dabei die vorfahrtsberechtigte Radfahrerin, so dass es zum Zusammenstoß kam. Zu weiteren Abklärung der Verletzungen wurde sie vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht.

7. Radfahrer bei Unfall leicht verletzt, Hattersheim, Danziger Straße, Samstag, 29.04.2023, 17:26 Uhr

(jk)Ebenfalls bei einem Unfall leicht verletzt wurde ein 77-jähriger Hattersheimer Radfahrer. Dieser befuhr die Königsberger Straße und beabsichtigte die Danziger Straße zu überqueren. Hierbei beachtete der Radfahrer nicht den von rechts kommenden Verkehr, so dass es zum Zusammenstoß mit einem 43-jährigen Opelfahrer kam. Zur Versorgung der Verletzungen wurde der Radfahrer in ein Krankenhaus verbracht.

8. Qualmender PKW, Schwalbach, Westring, Samstag, 29.04.2023, 14:17 Uhr

(jk)Über die Rettungsleitstelle des Main-Taunus-Kreises wurde ein möglicherweise brennender PKW gemeldet. Vor Ort konnte ein stark qualmendes Fahrzeug festgestellt werden. Durch Kräfte der Feuerwehr wurde die Motorhaube geöffnet. Ein Brand war nicht ersichtlich, jedoch qualmte es aus dem Steuergerät Von daher ist von einem technischen Defekt auszugehen. Nach dem ablöschen durch die Feuerwehr, wurde das Fahrzeug abgeschleppt.

Original-Content von: PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell