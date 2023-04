PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Werkzeugdiebstahl aus Handwerkerfahrzeugen +++ Dieseldiebstahl aus Baumaschinen

Hofheim (ots)

1. Werkzeug aus mehreren Fahrzeugen in Kriftel entwendet

Donnerstag, 27.04.2023, 17:00 - Freitag, 28.04.2023, 07:00 Uhr - 65830 Kriftel, Hofheimer Straße / Am Mühlbach

In der Nacht zu Freitag verschafften sich bislang noch unbekannte Täter Zutritt zu zwei am Straßenrand abgestellten Handwerkerfahrzeugen. Hieraus wurden zielgerichtet diverse dort aufbewahrte Arbeitsgeräte und Werkzeug entwendet. Der Wert des Diebesguts wird auf ca. 2500 EUR geschätzt. Zusätzlich verursachten der/die Täter Sachschaden im hohen dreistelligen Bereich. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation Hofheim unter der (06192) 2079-0 entgegen.

2. Dieseldiebstahl aus Baumaschinen

Donnerstag, 27.04.2023, 16:30 Uhr - Freitag, 28.04.2023, 08:00 Uhr - 65760 Eschborn, Steinbacher Straße

In der Baustelle Weidfeldstraße in Eschborn Niederhöchstadt entwendeten bislang noch unbekannte Täter größere Mengen Dieselkraftstoff aus drei dort abgestellten Baumaschinen. Anschließend führten diese Dreck und Steine in die Tanks ein und verursachten somit obendrein enormen Sachschaden in einem hohen 4-stelligen Bereich. Hinweise auf die Täter liegen derzeit noch keine vor. Sollten Sie im benannten Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen im Nahbereich der Baustelle gemacht haben, so wenden Sie sich bitte an die Polizeistation Eschborn unter der (06196) 9695-0

