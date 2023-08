Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Frontalkollision zwischen zwei Pkw (Lenningen)

Reutlingen (ots)

Lenningen (ES): Zwei Schwerverletzte nach Frontalkollision

Am Mittwochabend ist es in der Ortsdurchfahrt in Unterlenningen zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen zwei Fahrzeugen gekommen. Gegen 19 Uhr befuhr nach Zeugenangaben der 65 Jahre alte Fahrer eines VW Golf die Kirchheimer Straße in Fahrtrichtung Brucken, als er aus bislang ungeklärter Ursache zwischen den Einmündungen Bahnhofstraße und Max-Leuze-Straße im Verlauf einer Rechtskurve auf die Gegenfahrspur geriet und dort mit einem entgegenkommenden VW Up eines 19-Jährigen zusammenstieß. In der Folge schleuderte der VW Up gegen einen am Fahrbahnrand geparkten Saab. Durch die Kollision verletzten sich beide Fahrer so schwer, dass nach notärztlicher Erstversorgung der Unfallverursacher mit einem Rettungshubschrauber und der 19-Jährige mit einem Rettungswagen in Krankenhäuser transportiert wurden. Die Feuerwehr war mit insgesamt drei Fahrzeugen und 14 Einsatzkräften zur Absicherung und Bergungsunterstützung tätig. An den drei Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden in Höhe von circa 30.000 Euro. Der VW Golf und Up waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Zur Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge war die Kirchheimer Straße in beiden Fahrtrichtung für etwa zwei Stunden gesperrt. Der Verkehr wurde örtlich umgeleitet.

