Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Koblenz - Verkehrsunfallflucht mit Personenschaden in Koblenz- Güls- Unfallzeugen gesucht

Koblenz (ots)

Am 8.7.2023 wurde der Polizei ein Verkehrsunfall mit verletztem Zweiradfahrer gemeldet. Ein Zweiradfahrer befuhr die B 416 in Fahrtrichtung Winningen, als ihm in Höhe des Camping-Platzes in Koblenz-Güls ein PKW-Fahrer mit Fernlicht entgegenkam. Der PKW-Fahrer soll in der leichten Rechtskurve in den Gegenverkehr geraten sein, sodass der Zweiradfahrer nach links ausweichen musste und auf dem Grünstreifen stürzte. Der 17-Jährige wurde leicht verletzt in ein Koblenzer Krankenhaus verbracht. Etwaige Unfallzeugen -insbesondere eine Ersthelferin, welche zum Zeitpunkt der Unfallaufnahme nicht mehr angetroffen wurde- werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Koblenz 2 unter der Rufnummer 0261-103-1910 in Verbindung zu setzen.

