POL-PPKO: Körperliche Auseinandersetzung mit Messer

Koblenz (ots) - Am Donnerstag, den 06.07.2023 gegen 18:45 Uhr konnten Einsatzkräfte der Polizei Koblenz im Rahmen einer Personenkontrolle im Parkhaus am Altlöhrtor zwei Männer feststellen, die vor sich Alufolie ausgebreitet hatten. Bei der folgenden Durchsuchung des 29-jährigen Beschuldigten konnte sodann eine geringe Menge Heroin im Portemonnaie aufgefunden werden. Eine Abfrage in den polizeilichen Systemen ergab ...

