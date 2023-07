Polizei Dortmund

POL-DO: Hoher Schaden: Polizei sucht Zeugen nach Kupferdiebstählen in Dorstfelder Hochhaus

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0671

Bei mindestens einem Einbruch in das nicht bewohnte Hannibal-Hochhaus am Vogelpothsweg in Dortmund-Dorstfeld richteten unbekannte Täter hohe Schäden an.

Die Kupferdiebe verschafften sich mit Gewalt einen mehrfach verwendeten Zugang in das Haus und entwendeten aus technischen Anlagen an mehreren Orten zahlreiche Kabel, die insgesamt mindestens 2000 Kilogramm wiegen müssen und mit hohem Aufwand abtransportiert worden sind. Bei der Demontage der Kabel beschädigten die Täter etwa 20 Stromzähler und andere Anlagenteile, die teils unter Strom standen.

Die Kriminalpolizei sucht Zeugen, die in den vergangenen drei Wochen am Vogelpothsweg 22, 24 und 26 oder im Umfeld der leerstehenden Wohnanlage verdächtige Personen und Fahrzeuge gesehen haben. Die Diebe müssen für den Abtransport der Kabel einen großen organisatorischen Aufwand betrieben haben.

Die Schadenssumme kann die Polizei aktuell nicht abschließend nennen, da die Ermittlungen dazu noch nicht abgeschlossen sind. Nach ersten Erkenntnissen ist von einem Schaden in einem hohen sechsstelligen Euro-Bereich auszugehen.

Die Kriminalpolizei sucht Zeuginnen und Zeugen u. a. aus der Nachbarschaft, die etwaige Tatverdächtige und Fahrzeuge beobachtet haben. Auch Schrotthändler, denen das Diebesgut zum Ankauf angeboten wurde oder noch wird, sind wichtige Zeugen. Hinweise bitte an die Kriminalwache unter Tel. 0231/132 7441.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell