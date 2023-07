POL-DO: Wohnungsbrand in Lünen-Brambauer - Polizei sucht Zeugen

Dortmund (ots) - Lfd. Nr.: 0670 Wie bereits mit der Lfd. Nr. 0662 berichtet, kam es am vergangenen Freitag (7. Juli) in Lünen-Beckinghausen auf der Hammer Straße zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 80-jähriger Pedelec-Fahrer schwer verletzt wurde. Der Mann aus Bergkamen ist am Sonntag (9. Juli) in Folge seiner Verletzungen im Krankenhaus gestorben. Siehe auch: ...

