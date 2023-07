Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Mann überfallen - Zeugen gesucht

Landau (ots)

Am 30.06.2023, gegen 23:40 Uhr, kam es in der Wallstraße in Landau zu einem Raubüberfall. Zwei bislang unbekannte Täter näherten sich von hinten dem 24-jährigen Geschädigten. Sie drückten dem Geschädigten einen für ihn nicht näher bestimmbaren Gegenstand in den Rücken und forderten die Herausgabe seiner Wertsachen. Nachdem er sich umdrehte und einem der Täter die Beute aushändigte, ergriffen diese die Flucht und rannten in Richtung Südring davon. Der Geschädigte wurde bei der Tat nicht verletzt. Eine sofort eingeleitete Fahndung führte nicht zur Ergreifung.

Die beiden Täter werden wie folgt beschrieben:

Täter 1

Männlich, ca. 20-25 Jahre alt, ca. 1,65m groß, kurze dunkle Haare, er trug dunkle Kleidung, sowie weiße Sneaker. Im Gesicht trug er eine medizinische Maske.

Täter 2:

Männlich, ca. 20-25 Jahre alt, ca. 1,75m groß, er trug ebenfalls dunkle Kleidung und weiße Sneaker. Auf dem Kopf hatte er eine schwarze Basecap.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich unter der Rufnummer 06341-287-0 mit der Kriminalinspektion Landau, oder einer anderen Polizeidienststelle, in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter kilandau.k5@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell