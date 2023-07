POL-PDLD: Lustadt - Diebe durch Hinweis von aufmerksamen Zeugen gestellt

Bad Bergzabern (ots) - Am Montag, 03.07.2023, in der Zeit zwischen 15.00 und 16.00 Uhr, wurde ein E-Bike der Marke Haibike entwendet, welches verschlossen vor einem Einkaufsmarkt in der Kapeller Straße abgestellt war. Das Diebesgut hatte einen Wert von ca. 2700 Euro. Zeugenhinweise bitte an die Polizeiinspektion Bad Bergzabern, Tel. 06343-93340 oder per E-Mail an pibadbergzabern@polizei.rlp.de Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Bad Bergzabern Telefon: 0634393340 ...

