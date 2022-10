Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich - Unfallflucht

Radfahrerin stürzt durch Ausweichmanöver

Emmerich am Rhein (ots)

Am Freitag (21. Oktober 2022) kam es gegen 12:30 Uhr an der Straße Oppenhof zu einer Unfallflucht. Eine 23-jährige Frau aus Emmerich war mit ihrem Fahrrad in Fahrtrichtung Emmericher Straße unterwegs, als ihr ein silberfarbener BMW entgegen kam. Der oder die PKW-Führerin fuhr an einem Verkehrshindernis auf ihrer Fahrbahnseite vorbei, wodurch die Radfahrerin nach rechts ausweichen musste. Durch das Ausweichmanöver stürzte die Frau aus Emmerich zu Boden und stieß mit ihrem Rad gegen eine Grundstücksmauer. Die Radfahrerin blieb unverletzt. Der oder die PKW-Führerin entfernte sich vom Unfallort, ohne der Pflicht nachzukommen, Angaben zur Person und Verkehrsbeteiligung zu machen.

Personen, die Aussagen zum beschriebenen Sachverhalt machen können, melden sich bitte bei der Polizei Emmerich unter 02831 1250. (pp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell