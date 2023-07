Polizei Dortmund

POL-DO: Polizei sucht Zeugen nach Überfällen auf zwei Senioren in Lünen

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0666

Nach zwei Raubüberfällen in Lünen am Freitag (7.) und Sonntag (9. Juli) sucht die Polizei Zeugen.

Der erste Fall ereignete sich am Freitagnachmittag gegen 16 Uhr. Zu diesem Zeitpunkt war eine 74-jährige Lünerin gerade mit ihrem Fahrrad auf dem Kommunalfriedhof Lünen-Süd unterwegs, als ihr im nördlichen Teil ein Mann ebenfalls auf einem Fahrrad auffiel. Kurz vor ihr stieg der Mann vom Fahrrad ab und griff nach dem Rucksack der Frau, der sich auf ihrem Gepäckträger befand. Er riss an dem Rucksack, der am Sattel des Rades befestigt war. Dadurch stürzte die Frau zu Boden. Es kam zu einem Gerangel, bei dem er die Frau trat und den Rucksack schließlich erlangen und damit flüchten konnte. Der Unbekannte fuhr mit seinem Fahrrad in unbekannte Richtung davon.

Der Täter wird wie folgt beschrieben: ca. 20 bis 30 Jahre alt, ca. 170 bis 175 cm groß, kurzes bis mittellanges, gewelltes, dunkles Haar, unterwegs auf einem silbernen Damenfahrrad.

Die zweite Tat ereignete sich am Sonntagabend gegen 17.30/18 Uhr an einer Fußgängerbrücke über den Datteln-Hamm-Kanal. Ein 87-jähriger Lüner wollte diese gerade in Richtung Westen überqueren, als er kurz vor der Brücke plötzlich von hinten ergriffen wurde. Ein unbekannter Täter entwendete die in seiner Gesäßtasche befindliche Geldbörse und stieß ihn einen Abhang herunter. Der Täter flüchtete unerkannt. Der 87-Jährige wurde bei seinem Sturz leicht verletzt und von einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Die Polizei sucht in beiden Fällen noch Zeugen. Diese werden gebeten sich beim Kriminaldauerdienst unter Tel. 0231/132-7441 zu melden.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell