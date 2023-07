Polizei Dortmund

POL-DO: Auto-Diebstahl bei Tageslicht: Polizei fasst 30-Jährigen nach kurzer Flucht

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0665

Dank einer schnell eingeleiteten Fahndung und aufmerksamer Zeugen konnte die Polizei Dortmund am Sonntagnachmittag (9. Juli) einen mutmaßlichen Autodieb auf der Emscherstraße festnehmen.

Nach ersten Erkenntnissen wollte ein 56-jähriger Dortmunder in der Bodelschwingher Straße einige Dinge in sein Auto einladen. Daher ließ er den Opel kurz unverschlossen in einer Einfahrt stehen. Daraufhin stieg ein 30-jähriger Mann mit Wohnsitz in Polen in einem unbeobachteten Moment ein und fuhr davon. Der Geschädigte versuchte noch, den Mann aufzuhalten, schaffte es aber nicht mehr.

Laut Zeugen missachtete der 30-Jährige auf seiner Fahrt auch mehrere rote Ampeln. Die Fahrt des unter Drogen- und Alkoholeinfluss stehenden Mannes beendete er auf der Dorstfelder Allee/Ecke Rheinische Straße. Von dort aus flüchtete er zu Fuß, ein Polizeibeamter nahm ihn kurz darauf in der Wörthstraße fest. Der Mann ist nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis.

Nach seiner Festnahme kam der Mann ins Polizeigewahrsam. Die besonderen Voraussetzungen für eine Untersuchungshaft lagen nicht vor. Den Mann erwartet jetzt ein Ermittlungsverfahren wegen räuberischen Diebstahls.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell