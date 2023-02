Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 230206 - 0158 Frankfurt-Bahnhofsviertel: "Jacke-Jacke-Trick" erfolglos - Dieb geht leer aus

Frankfurt (ots)

(di) Zivilfahnder hatten am gestrigen Abend (05. Februar 2023) ein gutes Gespür, als sie im Rahmen der Fahndung nach Taschendieben im Frankfurter Hauptbahnhof eine Person unter Beobachtung nahmen und diese schließlich nach einem erfolglosen Diebstahlsversuch im Bahnhofsviertel festnahmen.

Der Dieb ging hierbei so vor, dass er zwischen 20:45 und 21:45 mehrere Restaurants in der Kaiserstraße aufsuchte und sich hier nach Tatgelegenheiten umschaute. In einem Lokal versuchte er dann mit dem sogenannten "Jacke-Jacke-Trick" einen Gast zu bestehlen. Nach erfolglosem Vorgehen nahmen die Zivilfahnder den 44-jährigen Täter schließlich fest. Er wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen auf freien Fuß gesetzt und muss sich nun wegen versuchtem Taschendiebstahl verantworten.

Zum Hintergrund: Beim Jacke-Jacke-Trick versucht der Täter sich vornehmlich in Restaurants oder Lokalen Rücken an Rücken an sein potentielles Opfer zu setzen. Der Täter hängt die eigene Jacke über die Stuhllehne und schiebt sich möglichst nahe an seinen Sitznachbar heran. Nun greift der er durch den Jackenärmel seiner Jacke, um unbemerkt in die Jackentasche seines hinter ihm sitzenden Opfers zu gelangen und daraus Wertgegenstände, wie die Geldbörse, das Mobiltelefon, etc. zu stehlen.

Die Polizei empfiehlt daher, keine Wertsachen in abgelegten Kleidungsstücken oder Taschen zu hinterlassen und eigene Sachen so zu zu verstauen, dass kein unbemerkter Zugriff erfolgen kann.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell