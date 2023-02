Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 230206 - 0156 Frankfurt: Begrüßung der Neuzugänge für das Polizeipräsidium Frankfurt und Auftaktveranstaltung zum "Tag des Rechtsstaates"

(hol) Am heutigen Tag bestand Grund zur Freude im Polizeipräsidium Frankfurt am Main: Polizeivizepräsident Christian Vögele begrüßte im Rahmen der Auftaktveranstaltung zum "Tag des Rechtsstaates" insgesamt 140 neue Kolleginnen und Kollegen für das Polizeipräsidium Frankfurt am Main.

Für die "neuen" Polizistinnen und Polizisten startete der Tag in der Paulskirche, der "Wiege der deutschen Demokratie". Zu ihnen gesellten sich noch 400 Schülerinnen und Schüler der gymnasialen Oberstufe, die heute zum Start der Veranstaltungsreihe "Tag des Rechtsstaates" eingeladen waren und in diesem Rahmen den Begriff des Rechtsstaates praktisch, hautnah und aus verschiedenen Perspektiven nähergebracht bekamen.

Für die 140 Neuzugänge des Polizeipräsidiums Frankfurt am Main führte der Weg im Anschluss an die Veranstaltung von der Paulskirche noch in den Frankfurter Römer. Dort begrüßten Ordnungsdezernentin Anette Rinn und Polizeivizepräsident Christian Vögele die neuen Kolleginnen und Kollegen im feierlichen Rahmen des Kaisersaals.

Der Polizeivizepräsident hieß die jungen Kommissarinnen und Kommissare im größten Präsidium Hessens herzlich Willkommen und stellte hierbei auch die zahlreichen Vorzüge der Mainmetropole heraus, ohne dabei zu verschweigen, dass das vielseitige Aufgabenportfolio im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Frankfurt am Main durchaus auch herausfordernd sein könne. Nicht zuletzt sei dies auf die besonderen Einsatzsituationen, mit denen man als Polizistin oder Polizist in Frankfurt konfrontiert werde, zurückzuführen.

"Mit Ihrer fundierten Ausbildung im Gepäck und erfahrenen Kolleginnen und Kollegen an Ihrer Seite bin ich sicher, dass Sie die auf Sie wartenden Herausforderungen gut bewältigen werden. Sie haben sich für einen anspruchsvollen, spannenden und für das friedliche Zusammenleben der Gesellschaft unverzichtbaren Beruf entschieden. Die Bürgerinnen und Bürger Frankfurts setzen großes Vertrauen in Sie", so der Polizeivizepräsident weiter.

Die 140 Polizistinnen und Polizisten werden das Polizeipräsidium Frankfurt am Main zukünftig sowohl bei Dienststellen der Kriminal- als auch der Schutzpolizei unterstützen. Im Anschluss an die offizielle Begrüßung wurden die Neuzugänge durch die Verantwortlichen ihrer zukünftigen Dienststellen in Empfang genommen.

Auch wir heißen sie herzlich Willkommen und wünschen ihnen einen guten Start!

