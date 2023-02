Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 230206 - 0157 Frankfurt-Unterliederbach: Täter erbeutet unter Vorhalt einer Schusswaffe Bargeld

Frankfurt (ots)

(di) Vergangene Nacht (06. Februar 2023) wurde ein Mitarbeiter einer Tankstelle in Unterliederbach Opfer einer schweren räuberischen Erpressung. Ein bewaffneter Täter erbeutete unter Vorhalt einer Pistole Bargeld und konnte unerkannt entkommen.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand betrat ein maskierter Täter gegen 05:10 Uhr den Verkaufsraum einer Tankstelle in der Königsteiner Straße. Er begab sich zielstrebig in den Kassenbereich und forderte unter Vorhalt einer augenscheinlichen Pistole Bargeld. Der 20-jährige Mitarbeiter der Tankstelle verpackte daraufhin das Geld aus der Kasse in einer Tüte und händigte die Beute aus. Der Täter flüchtete unerkannt in Richtung Burgunderweg/ Gotenstraße. Die Höhe der Beute beläuft sich auf eine niedrige dreistellige Bargeldsumme

Der männliche Täter war ca. 190 cm groß, Mitte 20 und von athletischer Statur. Er trug eine graue Skimaske, einen blauen Kapuzenpullover der Marke "Tommy Hilfiger", eine blaue Jogginghose sowie schwarze Schuhe der Marke "Nike". Er führte eine schwarze Schusswaffe mit weißen Applikationen mit sich.

Die Frankfurter Kriminalpolizei ermittelt nun wegen schwerer räuberischer Erpressung. Hinweise zur Tat oder Täter nimmt das zuständige Kommissariat telefonisch unter der Rufnummer 069/ 755 - 51299 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

