Polizei Dortmund

POL-DO: Zwei Raubüberfälle unter einer Videokamera: Polizei nimmt Tatverdächtigen fest

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0664

An der Gegenwehr eines 21- und eines 55-jährigen Mannes scheiterten am Freitag (7.7.) die Raubversuche eines zunächst unbekannten Täters. Um 13:22 Uhr bedrohte er den 29-Jährigen an der U-Bahn-Station Leopoldstraße mit einem Messer, um ein Smartphone zu erbeuten. Der 29-Jährige verpasste den Angreifer einen Fußtritt und konnte sein Mobiltelefon ergreifen - der Täter flüchtete.

Zwei Minuten später bedrängte der Täter am Dietrich-Keuning-Haus einen Fußgänger und riss ihm eine Goldkette vom Hals. Der 55-Jährige wehrte sich ebenfalls und nahm die Goldkette an sich. Erneut lief der Täter davon. Eine Videokamera der Polizei zeichnete diese Tat aus unmittelbarer Nähe auf, so dass gute Bilder vorlagen.

Die Polizei fahndete damit nach dem Unbekannten. Um 18:19 Uhr entdeckte ein Streifenteam den Tatverdächtigen am Nordausgang des Hauptbahnhofs. Der 21-Jährige wurde festgenommen. Die Kriminalpolizei ermittelt gegen ihn (Tatvorwurf: schwerer Raub).

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell