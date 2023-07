Polizei Dortmund

POL-DO: Flucht vor der Polizei endet mit Unfall in Dortmund-Hörde

Dortmund (ots)

In der Nacht zu Sonntag (9. Juli) kam es in Dortmund-Hörde zu einer Verfolgungsfahrt, die mit einem Verkehrsunfall endete.

Im Rahmen der allgemeinen Streifenfahrt sind Beamte der Polizei Dortmund gegen 1.50 Uhr auf der Albingerstraße auf einen BMW-Fahrer aufmerksam geworden, der nach Wahrnehmen des Streifenwagens direkt stark beschleunigte und in Richtung Norden flüchtete. Die Polizisten verfolgten den BMW, dessen Fahrer nun sämtliche Verkehrsregeln missachtete. Die Verfolgungsfahrt zog sich über die Straße Seekante, die Faßstraße und endete dann in der Willem-van-Vloten-Straße als der Fahrer in die Hilgenstockstraße abbiegen wollte. Hierbei verlor er vermutlich aufgrund der zu hohen Geschwindigkeit die Kontrolle über das Auto und prallte gegen eine am Fahrbahnrand befindliche Betonmauer. Anschließend setzte er seine Flucht fußläufig fort. Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen stellten Einsatzkräfte den 31-jährigen Mann aus Dortmund wenig später in der Hilgenstockstraße.

Beim Antreffen des Mannes wurden auch schnell die Gründe seiner Flucht klar: Der Dortmunder stand augenscheinlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln und war nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis.

Die Polizisten stellten den verunfallten BMW sowie das Mobiltelefon des 31-Jährigen sicher und leiteten Strafverfahren wegen unter anderem des Führens eines Kraftfahrzeugs ohne gültiger Fahrerlaubnis und unter Einfluss von Betäubungsmitteln ein

Der 31-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt.

