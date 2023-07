Polizei Dortmund

POL-DO: Erneute Schwerpunktkontrollen in der Nordstadt - Mehr als 400 kontrollierte Personen

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0655

Auch in den vergangenen Tagen hat die Polizei Dortmund den Kontrolldruck auf Kriminelle und ihre Strukturen in der nördlichen Innenstadt aufrechterhalten. Vom 28. Juni bis zum 6. Juli kontrollierten uniformierte und zivile Polizeibeamte schwerpunktmäßig im Bereich rund um den Borsigplatz.

Wie fortlaufend berichtet, hat Polizeipräsident Gregor Lange diese Maßnahmen in der Dortmunder Nordstadt intensiviert und angepasst (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4971/5527839).

In den vergangenen Tagen konnten so insgesamt 458 Personen und 215 Fahrzeuge kontrolliert werden. Es wurden 33 Strafanzeigen geschrieben und 110 Verkehrsdelikte geahndet. Täglich steht in der Straße Oestermärsch eine mobile Polizeiwache. Direkt vor der Haustür der Bürgerinnen und Bürger wurde so eine weitere Anlaufstelle geschaffen, die in diesen Tagen über 150 Personen in Anspruch genommen und den direkten Kontakt mit unseren Polizeibeamten gesucht haben. Aufgrund des hohen Zuspruchs, wird dieses Angebot auch in den nächsten Tagen verstetigt. Täglich ist die mobile Wache im Bereich der Straße Oestermärsch von 12 bis 20 Uhr vor Ort.

Mit diesen Maßnahmen reagiert die Polizei Dortmund auf Beschwerden von Geschäftsleuten und Anwohnern des Quartiers, die sich über Straßen- und insbesondere über Drogenkriminalität beschwert haben. Vor allem Zivileinheiten haben die Drogendealer ins Visier genommen. In insgesamt 33 Fällen schlugen Einsatzkräfte zu und fertigten Strafanzeigen u.a. wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz. Den Handel mit Heroin und Kokain in nicht geringer Menge konnten Zivileinheiten einem 45 Jahre alten Bulgaren (ohne festen Wohnsitz in Deutschland) nachweisen. Der mit zwei Messern bewaffnete Mann ging den Fahndern ins Netz und wurde vorläufig festgenommen. Sechs weitere Personen konnten in dieser Woche ebenfalls festgenommen werden. Für sie bestanden Haftbefehle.

Um potentiellen Käufern von Drogen direkt jeden Anreiz zu nehmen, die Örtlichkeiten rund um den Borsigplatz aufzusuchen, wurden in 27 Fällen mit Platzverweisen belegt. Hierbei handelt es sich um präventive Maßnahmen nach dem Polizeigesetz, durch die Straftaten verhindert werden.

Auch in den nächsten Tagen intensiviert die Polizei Dortmund ihre Kontrollen in der nördlichen Innenstadt.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell