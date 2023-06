POL-PB: 16 Verletzte bei sechs Unfällen am Montag

Paderborn (ots) - (mb) Bei einem Verkehrsunfall auf der Kreuzung Benhauser Straße/Georg-Marshall-Ring sind am Montagvormittag drei Autoinsassen teils schwer verletzt worden. Gegen 08.30 Uhr fuhr ein 58-jähriger VW-Golf-Fahrer auf dem George-Marshall-Ring in Richtung Diebesweg. An der Kreuzung Benhauser Straße fuhr er bei Rot und prallte frontal gegen einen VW Caddy, mit dem ein 55-jähriger Mann in Richtung Benhausen ...

