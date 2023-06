Polizei Paderborn

POL-PB: Bei Rot in Kreuzung - Drei Verletzte

Paderborn (ots)

(mb) Bei einem Verkehrsunfall auf der Kreuzung Benhauser Straße/Georg-Marshall-Ring sind am Montagvormittag drei Autoinsassen teils schwer verletzt worden.

Gegen 08.30 Uhr fuhr ein 58-jähriger VW-Golf-Fahrer auf dem George-Marshall-Ring in Richtung Diebesweg. An der Kreuzung Benhauser Straße fuhr er bei Rot und prallte frontal gegen einen VW Caddy, mit dem ein 55-jähriger Mann in Richtung Benhausen fuhr. Der Caddy-Fahrer war bei Grün in die Kreuzung eingefahren. Beide Autos schleuderten über die Richtungsfahrbahn Paderborn und blieben stark beschädigt stehen. Die Fahrer zogen sich leichte Verletzungen zu. Im Golf erlitt die Beifahrerin (56) schwere Verletzungen. Mit Rettungswagen wurden die Verletzten in Paderborner Krankenhäuser gebracht. Der Sachschaden wird auf etwa 40.000 Euro geschätzt. Noch am Unfallort gab der Golf-Fahrer an, seine Bremsen hätten keine Wirkung gezeigt, sodass der Wagen bei Rot in die Kreuzung fuhr. Zur technischen Überprüfung stellte die Polizei das Fahrzeug sicher.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell