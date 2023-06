POL-PB: 56-jähriger Kradfahrer bei Zusammenstoß mit Reh tödlich verletzt

Salzkotten (ots) - (mb) Beim Sturz mit seinem Fahrrad hat ein 10-jähriger Junge am Freitagmorgen schwere Verletzungen erlitten. Laut Zeugenaussagen fuhr das Kind gegen 07.50 Uhr auf dem Oelweg von der Wewelsburger Straße kommend in Richtung Am Stadtgraben. Kurz nach der Einmündung der Straße Auf der Breite stürzte der einen Fahrradhelm nutzende Junge aus unbekannter Ursache am Bordstein. Er zog sich schwere ...

mehr