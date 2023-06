Polizei Paderborn

POL-PB: Zigarettendieb räumt Lagercontainer

Salzkotten (ots)

(mb) Am Mittwochnachmittag (07.06.2023) hat ein Zigarettendieb in zwei Supermärkten zugeschlagen. Einmal wurde er erwischt und flüchtete ohne Beute. Im zweiten Fall erbeutete der Täter Zigaretten im Wert von mehreren tausend Euro.

Im Combi-Markt Am Wallgraben fiel gegen 13.20 Uhr ein fremder Mann im Lagerbereich auf. Der Mann schob einen mit Zigarettenstangen vollgepackten Einkaufswagen. Als ein Mitarbeiter den Eindringling ansprach, ließ der Fremde den Einkaufswagen stehen und rannte durch den Verkaufsraum davon. Er flüchtete in unbekannte Richtung. Im Lager wurde festgestellt, dass ein Rollcontainer aufgebrochen worden war und der Täter die Zigarettenstangen in den Einkaufswagen umgepackt hatte. Eine Stunde später alarmierten Mitarbeiter des Combi-Markt in Salzkotten-Niederntudorf, Zum Dingfeld, die Polizei. Hier war ein umgekippter, aufgebrochener und geplünderter Lagercontainer im Feld hinter dem Supermarkt aufgefunden worden. Der Dieb war unbemerkt in das Lager gelangt und hatte den Container durch eine Fluchttür nach draußen geschoben. Wie die Beute im Wert von mehreren tausend Euro abtransportiert wurde und wie viele Personen an der Tat beteiligt waren, ist bislang unbekannt. Möglicherweise hat ein Komplize ein Fahrzeug gefahren. Im ersten Fall war der flüchtige Tatverdächtige etwa 180 cm groß, von normaler Statur und hatte Oberlippenbart. Er trug eine braune Baseball-Kappe.

Die Polizei fragt:

Wer hat verdächtige, möglicherweise flüchtende Personen zu den Tatzeiten in der Nähe der Combi-Märkte gesehen?

Sind in dem Zusammenhang verdächtige Fahrzeuge aufgefallen?

Sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 05251/3060.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell