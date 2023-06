Polizei Paderborn

POL-PB: 10-jähriger Radfahrer schwer verletzt

Salzkotten (ots)

(mb) Beim Sturz mit seinem Fahrrad hat ein 10-jähriger Junge am Freitagmorgen schwere Verletzungen erlitten.

Laut Zeugenaussagen fuhr das Kind gegen 07.50 Uhr auf dem Oelweg von der Wewelsburger Straße kommend in Richtung Am Stadtgraben. Kurz nach der Einmündung der Straße Auf der Breite stürzte der einen Fahrradhelm nutzende Junge aus unbekannter Ursache am Bordstein. Er zog sich schwere Kopfverletzungen zu. Autofahrer hielten an und leisteten erste Hilfe bis zum Eintreffen des Notarztes. Mit einem Rettungswagen kam der 10-Jährige in ein Krankenhaus nach Paderborn.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell