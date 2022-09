Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Ohne Führerschein und unter Betäubungsmitteleinfluss...

Lambrecht/ Pfalz (ots)

...befuhr ein 40-Jähriger aus Bayern mit seinem PKW die Hauptstraße in 67466 Lambrecht, als er durch eine Streifenbesatzung einer anlassunabhängigen Verkehrskontrolle unterzogen wurde. Im Rahmen der Kontrolle konnte nämlich festgestellt werden, dass der Mann nicht im Besitz eines Führerscheines ist. Zu diesem Umstand kam hinzu, dass den bei dem PKW-Führer Auffälligkeiten festgestellt werden konnten, welche auf einen zeitnahen Betäubungsmittelkonsum schleißen ließen. Ein durchgeführter Vortest bestätigte den Verdacht der Fahrt unter Betäubungsmitteleinfluss. Dieser Test reagierte auf die Stoffgruppen Kokain, Amfetamin, Metamfetamin und THC positiv. Der 40-Jährige musste sein Fahrzeug stehen lassen und die Beamten zur Blutprobe in die hiesige Dienststelle begleiten. Der Fahrzeugschlüssel wurde einem Bekannten zuvor übergeben. Den Fahrzeugführer erwarten nun mehrere Straf-, sowie eine Ordnungswidrigkeitenanzeige. Zudem wird die zuständige Führerscheinstelle über den Sachverhalt in Kenntnis gesetzt.

