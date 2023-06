Polizei Paderborn

POL-PB: Brand einer Wiesenfläche in der Senne

33161 Hövelhof (ots)

(mn)

Am Montagmittag kam es zu einem Wiesenbrand auf dem Truppenübungsplatz Senne an der Panzerringstraße in Hövelhof. Glücklicherweise hatten der Defense Fire & Rescue Service und die Freiwillige Feuerwehr Schloß Holte-Stukenbrock das Feuer unter Kontrolle und den Brand schon nach kurzer Zeit abgelöscht. Es verbrannten 50000qm Wiesenfläche, welche sich komplett auf dem Truppenübungsplatz befinden. In dem Bereich des Brandes fanden zuvor Schießübungen der Bundeswehr statt. Es gibt keine Hinweise auf einen strafrechtlich relevanten Sachverhalt.

