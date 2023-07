Polizei Dortmund

POL-DO: Polizei sucht Zeugen nach Brandstiftung in einer Gaststätte in Dortmund

Dortmund (ots)

Brandstiftung ist nach ersten Ermittlungen die Ursache für ein Feuer in einer Gaststätte an der Münsterstraße 234 in Dortmund. Die Kriminalpolizei sucht Zeugen, die dort am Montag (10.7.2023) gegen 04:10 Uhr verdächtige Personen oder ein verdächtiges Fahrzeug gesehen haben.

Als die Feuerwehr am Tatort eintraf, drang Rauch ins Freie. Nach dem Ende der Löscharbeiten ermittelte die Kriminalpolizei am Montagmorgen in der Gaststätte und erkannte eindeutige Hinweise auf eine Brandstiftung. Das Feuer beschädigte die Inneneinrichtung stark. Verletzt wurde niemand.

Während der Löscharbeiten sperrte die Polizei die Münsterstraße in Richtung Innenstadt. Der Stadtbahn-Verkehr war davon nicht betroffen.

Hinweise auf Tatverdächtige oder Fahrzeuge bitte an die Kriminalwache unter Tel. 0231/132 7441.

