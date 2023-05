Polizei Köln

POL-K: 230505-3-K Fahndung nach Diebstahl von grauem Lexus RX450H

Köln (ots)

Nach dem Diebstahl eines Lexus-SUV aus der Kölner Innenstadt am Donnerstagnachmittag (4. Mai) sucht die Polizei dringend Zeugen. Der Halter (61) hatte den grauen Wagen auf dem Sachsenring in Höhe der Haltestelle "Ulrepforte" zwischen 11 und 17 Uhr abgestellt. Hinweise zum Verbleib des Fahrzeugs mit dem amtlichen Kennzeichen "K- RX 8008" nimmt das Kriminalkommissariat 74 unter der Rufnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen. (cs/al)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell