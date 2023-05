POL-K: 230504-1-K Einsatz von Sprühschablonen für mehr Sicherheit im Radverkehr - Einladung zum Pressetermin

Köln (ots) - Die Polizei Köln fahndet nach einer etwa 40 bis 50 Jahre alten Diebin, die am Dienstagmorgen (2. Mai) auf dem Höninger Weg in Köln-Zollstock die Handtasche einer gestürzten Fußgängerin (82) gestohlen hat. Die etwa 1,60 Meter große Fahrradfahrerin soll gegen 9.15 Uhr neben der am Boden liegenden Frau angehalten und ihre Hilfe angeboten haben. Als ...

