Polizei Köln

POL-K: 230503-3-K Polizei sucht dringend Zeugen nach tödlichem Verkehrsunfall in Köln-Eil

Köln (ots)

Nachtrag zur Pressemeldung vom 2. Mai, Ziffer 4:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12415/5499432

Nach dem tödlichen Verkehrsunfall in Köln-Eil von Dienstagmittag (2. Mai) sucht die Polizei dringend Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können. Gegen 12.30 Uhr soll nach bisherigen Ermittlungen ein 92-Jähriger auf einem Parkplatz parallel zur Frankfurter Straße 596 mit seiner E-Klasse zwei Frauen (75, 80) erfasst haben. Die 80-Jährige erlag noch am Unfallort ihren schweren Verletzungen. Die 75-Jährige schwebt nach Aussagen der Ärzte derzeit in Lebensgefahr. Die Vernehmung des 92-Jährigen steht noch aus.

Die Ermittler des Verkehrskommissariats 2 nehmen Hinweise unter der Rufnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen. (jk/al)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell