Polizei Köln

POL-K: 230503-1-K Seniorin nach Sturz bestohlen - Polizei sucht Zeugen

Köln (ots)

Die Polizei Köln fahndet nach einer etwa 40 bis 50 Jahre alten Diebin, die am Dienstagmorgen (2. Mai) auf dem Höninger Weg in Köln-Zollstock die Handtasche einer gestürzten Fußgängerin (82) gestohlen hat. Die etwa 1,60 Meter große Fahrradfahrerin soll gegen 9.15 Uhr neben der am Boden liegenden Frau angehalten und ihre Hilfe angeboten haben. Als die 82-Jährige das falsche Hilfsangebot annehmen wollte, griff die mit einem Anorak und einer Hose bekleidete Frau nach der hellgrünen Handtasche mit Ledergriffen und fuhr mit der Beute in Richtung Vorgebirgsstraße davon.

Laut Angaben der Bestohlenen wird die gesuchte Frau als schlank und zierlich beschrieben. Sie soll mit einem rheinischen Dialekt gesprochen haben. Auf dem Gepäckträger war ein Fahrradkorb montiert. Hinweise nimmt das Kriminalkommissar 52 unter der Telefonnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen. (ph/al)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell