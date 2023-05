Polizei Köln

POL-K: 230502-5-K Mutmaßliche Katalysator-Diebe festgenommen - Teleskopschlagstock sichergestellt

Köln (ots)

Zivilbeamte der Polizei Köln haben am Montag (1. Mai) gegen 15.10 Uhr auf der Ostheimer Straße in Vingst zwei 45 und 25 Jahre alte mutmaßliche Diebe gestellt. Nach derzeitigem Kenntnisstand hatten die Festgenommenen unmittelbar zuvor den Katalysator eines dort geparkten Pkw ausgebaut und in ihrem Fiat verstaut. Als die Polizisten den neben dem Täterfahrzeug stehenden 25-Jährigen zur Rede stellten, versuchte dieser vergeblich, zu Fuß zu entkommen. Die Polizisten stellten bei ihm einen Teleskopschlagstock sicher. Währenddessen versuchte der 45-jährige mit dem Auto zu flüchten. Dabei kollidierte er mit einem zivilen Streifenwagen einem geparkten Mercedes, bevor Polizisten auch ihn am Steuer festnahmen.

Bei dem älteren Festgenommenen ergaben sich Hinweise auf Alkohol- und Drogenkonsum. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Er und sein Mittäter müssen sich heute (2. Mai) vor einem Haftrichter verantworten. (cg/de)

