LPI-J: Mopedunfall

Saale-Holzland-Kreis (ots) - Zu einem Verkehrsunfall kam es am Mittwochmorgen auf der Landstraße zwischen Lehesten und Altengönna. Eine 20-Jährige war mit ihrem Motorrad unterwegs, als diese in eine Bodenwelle fuhr. Hier verlor sie die Kontrolle über ihr Krad und stürzte. In der weitern Folge kam sie mit ihrem Gefährt nach rechts von der Fahrbahn ab. Die 20-Jährige verletzte sich leicht und wurde medizinisch versorgt. Am Motorrad entstand Sachschaden. Rückfragen ...

