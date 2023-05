Polizei Köln

POL-K: 230503-2-K Audi-Fahrer ohne Fahrerlaubnis, mit gefälschtem Kennzeichen und Machete sowie unter Drogeneinfluss unterwegs

Köln (ots)

In der Nacht von Dienstag (2. Mai) auf Mittwoch haben Polizisten auf der Thumbstraße in Köln-Kalk den 28 Jahre alten Fahrer eines Audi mit gefälschten Hamelner Kennzeichen angehalten. Nachdem der von den Beamten gegen 23.30 Uhr angesprochene Mann deutlich verzögert reagierte, ergab ein Speicheltest Hinweise auf den Konsum von Amphetamin und Cannabis. Eine gültige Fahrerlaubnis oder Fahrzeugpapiere des aktuell nicht zugelassenen A 4 konnte der 28-Jährige nicht vorweisen. Er wies sich mit einem offenbar gefälschten Führerschein aus. In dem sichergestellten Wagen, der bereits überörtlich bei Unfallfluchten und Tankbetrug aufgefallen war, fanden die Polizisten unter anderem eine Machete, eine Axt und zahlreiche elektronische Bauteile. Bei dem Verdächtigen stellten die Beamten ein Einhandmesser sicher. Auf der Wache entnahm ein Arzt dem 28-Jährigen eine Blutprobe. Er muss sich in einem umfangreichen Strafverfahren verantworten. (cg/al)

