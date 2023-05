POL-RBK: Bergisch Gladbach - Polizist ertappt bereits auf dem Weg zum Dienst einen alkoholisierten Verkehrsteilnehmer

Rösrath (ots) - Am Feiertag letzter Woche (18.05.) ist es zu einem Verkehrsunfall auf der Breider Straße gekommen. Ein 79-jähriger Rösrather war bei einer Vatertagstour von einem Anhänger gestürzt und hatte sich dabei schwer verletzt. Er war mit einem Hubschrauber in eine Kölner Klinik geflogen und dort intensivmedizinisch behandelt worden. Am heutigen Tag ...

mehr