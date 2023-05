POL-RBK: Leichlingen/Köln - Vermisstensuche erledigt - Aufenthalt des Colin B. konnte ermittelt werden

Bergisch Gladbach (ots) - Am Mittwoch (24.05.) meldete der Inhaber einer Bar in der Hauptstraße einen Einbruch in einen dort abgestellten Anhänger. Unbekannte Täter entwendeten daraus hochwertige Eventtechnik. Der Geschädigte gab an, am Dienstagabend (23.05.) gegen 21:00 Uhr das Gelände verlassen und abgeschlossen zu haben. Als er am darauffolgenden Tag gegen ...

mehr