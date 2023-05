Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Hochwertige Eventtechnik aus Anhänger gestohlen

Bergisch Gladbach (ots)

Am Mittwoch (24.05.) meldete der Inhaber einer Bar in der Hauptstraße einen Einbruch in einen dort abgestellten Anhänger. Unbekannte Täter entwendeten daraus hochwertige Eventtechnik.

Der Geschädigte gab an, am Dienstagabend (23.05.) gegen 21:00 Uhr das Gelände verlassen und abgeschlossen zu haben. Als er am darauffolgenden Tag gegen 13:00 Uhr zurückkam, stellte er fest, dass diverses Veranstaltungsequipment fehlte, welches in einem Anhänger deponiert war. Unter dem Diebesgut befanden sich unter anderem zwei Monitore, diverse Möbel, ein Beamer und eine Klappwand. Der Wert wird auf einen unteren fünfstelligen Betrag geschätzt.

Der Anhänger war auf einem Lagerplatz hinter der Bar geparkt, welcher von Bauzäunen umgrenzt ist. Die Polizei stellte fest, dass das Schloss und die Kette an den Zäunen entfernt worden waren. Zudem konnten Beschädigungen am Schloss des Anhängers festgestellt werden. Das Innere war leergeräumt. Ein weiterer Anhänger wies Hebelmarken an der Tür auf, wurde jedoch von den Tätern nicht geöffnet. Die Polizei nahm eine Strafanzeige auf und verständigte den Erkennungsdienst zwecks Sicherung von Spuren.

Wer etwas Auffälliges im Umfeld des Tatortes beobachtet hat, wendet sich bitte mit Hinweisen an das Kriminalkommissariat 3 unter der Rufnummer 02202 205-0. (st)

