Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Rösrath - Tageswohnungseinbruch in Einfamilienhaus

Rösrath (ots)

Am Dienstag (23.05.) ereignete sich zwischen 11:45 Uhr und 17:30 Uhr ein Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Straße Rambrücken.

Unbekannte Täter hebelten ein Fenster im Erdgeschoss auf und verschafften sich so Zugang zum Inneren des Hauses. Sämtliche Schränke und Kommoden in allen Etagen wurden nach Wertgegenständen durchsucht.

Nach ersten Erkenntnissen entwendeten die Täter einen Bargeldbetrag im mittleren dreistelligen Bereich. Angaben zu weiterem Diebesgut konnten zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht getätigt werden.

Die Polizei nahm eine Strafanzeige auf und verständigte den Erkennungsdienst, um eine Spurensicherung durchzuführen. Hinweise zu diesem Einbruch nimmt das zuständige Kriminalkommissariat 2 der Polizei Rhein-Berg unter der Rufnummer 02202 205-0 entgegen. (ch)

