Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: BAB 8

Gem. Stuttgart-Fasanenhof: Unfall artet in Schlägerei aus - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Am Freitagmittag kam es gegen 16:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall an der Anschlussstelle Stuttgart-Möhringen. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr der 47-jährige Lenker eines Sattelzugs die Parallelfahrbahn der A8 auf Höhe der Anschlussstelle Möhringen, als von ihm aus gesehen rechts ein Pkw über die Anschlussstelle auf die BAB 8 einfahren wollte. Da der Pkw-Lenker beim Einfädeln auf die Parallelfahrbahn die Vorfahrt des Sattelzugs missachtete, kam es zur Kollision. Nachdem die Fahrzeuge zum Stillstand gekommen waren, kam es zum Streit und im weiteren Verlauf zu einer körperlichen Auseinandersetzung, wobei dem Lkw-Fahrer das Handy entwendet wurde. Die drei Insassen des Pkw stiegen wieder in ihr Fahrzeug und wollten offenbar von der Unfallstelle wegfahren, weshalb sich der Lkw-Fahrer auf die Motorhaube des Fahrzeugs legte, um dessen Wegfahren zu verhindern. Der Fahrer beschleunigte sein Fahrzeug dennoch, weshalb der Lkw-Fahrer nach wenigen Metern auf die Fahrbahn abgeworfen wurde. Der Pkw fuhr anschließend weiter in Richtung Karlsruhe. Der Sattelzuglenker wurde bei dem Vorfall leicht verletzt, eine Behandlung in einem Krankenhaus war aber nicht erforderlich. Bei dem Pkw handelt es sich um einen dunkelgrauen oder schwarzen Audi mit ausländischem Kennzeichen. Die weiteren Ermittlungen werden bei der Verkehrspolizeiinspektion des Polizeipräsidiums Ludwigsburg geführt. Zeugen, die Angaben zu Tathergang oder zum flüchtigen Fahrzeug und deren Insassen machen können, werden gebeten, sich unter 0711 6869-0 oder per Email an stuttgart-vaihingen.vpi@polizei.bwl.de zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell