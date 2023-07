Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Esthal-Kontrolle des Durchfahrtsverbots Elmsteiner Tal (L499)

Esthal (ots)

Auch an diesem Samstag wurde durch Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte der Polizeiinspektion Neustadt/Weinstraße das bestehende Durchfahrtsverbot für Krafträder auf der L 499 zwischen Frankeneck und Johanniskreuz kontrolliert. Die Bilanz nach zwei Stunden stationärer Kontrolle: Elf Fahrzeugführer, welche mit ihren Motorrädern verbotswidrig das Elmsteiner Tal befuhren. Die Strafe folgte mit einem zu zahlenden Verwarnungsgeld von fünfzig Euro auf dem Fuße. Das Durchfahrtsverbot besteht jedes Jahr in der Zeit vom 01. April bis 31. Oktober und gilt an Samstagen, Sonntagen sowie Feiertagen.

